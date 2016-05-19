​В Баку проходят международные выставки пищевой промышленности и сельского хозяйства

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при организационной поддержке İteca Caspian состоялось открытие XXII Азербайджанской международной выставки "Пищевая промышленность" (WorldFood Azerbaijan 2016) и X Азербайджанской международной выставки "Сельское хозяйство" (CaspianAgro 2016).

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии министр сельского хозяйства Гейдар Асадов выразил благодарность организаторам выставки. Министр отметил, что выставка дает возможность представить продукцию азербайджанского производства, в то же время, ознакомиться с продукцией и технологиями зарубежных стран.

"Решения главы государства последних лет направлены на развитие ненефтяного сектора, в том числе, сельского хозяйства. Результатом этого является формирование в последние годы новых отношений в аграрном секторе. За этот период выросла конкурентоспособность производимой в стране продукции, расширились экспортные возможности. Это способствует обеспечению продовольственной безопасности страны и внесению вклада в глобальную продовольственную безопасность. Организация подобного рода выставок играет большую роль в демонстрации своих достижений и доведении информации о них до международных деловых кругов. Выставка способствует налаживанию связей между компаниями и выбору иностранных партнеров", - подчеркнул министр.

Г.Асадов отметил, что отличительной чертой выставки этого года является демонстрация техники, минеральных удобрений и других средств, направленных на развитие хлопководства: "Также впервые на выставке демонстрируются возможности электронного сельского хозяйства министерства сельского хозяйства. В этом году иностранные компании составляют 67% общего числа участников выставки. На выставке представлены 313 компаний из 34 стран мира".

Отметим, что в этом году на выставках WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro принимают участие компании из Азербайджана, Беларуси, Германии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Литвы, Нидерландов, ОАЭ, России, Сербии, Чехии и других стран.