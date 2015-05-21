​В Баку проходит международная выставка пищевой промышленности

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начала работу XXI Международная выставка пищевой промышленности (WorldFood Azerbaijan-2015). Как сообщает Report, поддержку выставке WorldFood Azerbaijan оказывает министерство сельского хозяйства Азербайджана. Организаторами выступают компания Iteca Caspian LLC и ITE Group PLC.

На официальной церемонии открытия выставки министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов отметил, что основной целью мероприятия является обеспечение населения страны продовольственными товарами, повышение конкурентоспособности: "Считаю, что принимающие участие на выставке предприниматели нашей страны и других стран должны пользоваться подобными выставками для демонстрации своих достижений в аграрном секторе".

Заместитель министра Беларуси Владимир Семашко отметил, что сельское хозяйство является одной из приоритетных сфер в Азербайджане: "Государство уделяет особое внимание развитию данного сектора. Мы рады достижениям Азербайджана в сфере усовершенствования сельскохозяйственного производства и надеемся, что Беларусь внесла свою лепту в этот успех. Мы готовы и в дальнейшем продолжить взаимное сотрудничество".

Отметим, что в ежегодной выставке принимают участие ведущие производители, дистрибьюторы и поставщики продуктов питания, как азербайджанского, так и мирового продовольственного рынка. В этом году общее число участников выставки превысило 250 компаний. На выставке представлены компании из Беларуси, Болгарии, Германии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Кореи, Литвы, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Турции, Украины, Франции, Чехии и др. С национальными экспозициями, организованными при государственной поддержке и при координации профессиональных ассоциаций, принимают участие Австралия, Аргентина, Беларусь, Литва. Традиционные разделы выставки представляют рыбу, мясо и птицу, консервированные, молочные продукты, бакалею, кондитерские изделия, холодильные системы, напитки и многое другое. На выставке можно будет увидеть оборудование для хлебопекарен, упаковочное оборудование. Посетителей ждут презентации, мастер-классы и множество интересных предложений от лучших производителей оборудования и пищевой промышленности.

Наряду с этим, в рамках WorldFood Azerbaijan 2015 состоится фотовыставка “Food Galleryby Nubar Hasanova”. Фотовыставка проводится с целью поддержки молодых талантов и знакомства участников выставки и ее гостей с национальным колоритом Азербайджана.

Также Каспийская международная выставка "Упаковка, тара, этикетка и полиграфия" Ipack Caspian 2015 представляет оборудование для производства и оформления упаковки, упаковочные материалы, тару и готовую упаковку для различных отраслей промышленности.

Выставка в Baku Expo Center продлится до 23 мая.