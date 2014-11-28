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    В Баку представители 56 стран начали обсуждения касательно управления недвижимостью

    ​Продемонстрирован фильм, отражающий работу, связанную с вопросами недвижимости в Азербайджане

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу Международный совместный семинар на тему "Сравнение систем управления недвижимостью в регионе Европейской экономической комиссии ООН и состояние исполнения Программы оценки управления недвижимым имуществом".

    Как сообщает Report, мероприятие с участием представителей комитетов недвижимости 56 стран вступительным словом открыл представитель межправительственной рабочей группы по управлению недвижимым имуществом ЕЭК ООН Эльшад Ханалибейли. Затем был продемонстрирован фильм, отражающий работу, связанную с вопросами недвижимости в Азербайджане.

    Выступивший с приветственной речью председатель Госкомитета по имущественным вопросам Азербайджана Керем Гасанов коснулся работ, проводимых в Азербайджане в области имущественных вопросов.  

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