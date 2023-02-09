О нас

В Баку подвели итоги твининг-проекта по усилению фитосанитарных мер

В Баку подвели итоги твининг-проекта по усилению фитосанитарных мер В Баку подвели итоги твининг-проекта "Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане", финансируемого Европейским союзом.
АПК
9 февраля 2023 г. 12:45
В Баку подвели итоги твининг-проекта по усилению фитосанитарных мер

В Баку подвели итоги твининг-проекта "Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане", финансируемого Европейским союзом.

По словам представителя твининг-проекта Гинтараса Лапинскаса, бюджет проекта составил 2,5 млн. евро. Твининг-проект был реализован в три фазы. В тренингах приняли участие 199 человек.

Первая фаза представляет собой подготовку отчета о текущем состоянии законодательства о продовольственной безопасности и анализ пробелов в контексте сближения с законодательством ЕС о гигиене пищевых продуктов.

В ходе второй фазы проекта 10% инспекторов обучены и ознакомлены с правовой базой и внедрением законодательства ЕС в отношении остатков пестицидов, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, пищевыми добавками и загрязняющими веществами, а также связанных с ними официальных мер контроля и готовы обучить оставшуюся часть инспекторов.

В ходе третьей фазы твининг-проекта 100% соответствующих сотрудников Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), отвечающих за подготовку планов мониторинга, были ознакомлены с законодательством и процедурами ЕС. Также было подготовлено Предложение по национальному плану мониторинга в соответствии с положениями ЕС об остатках пестицидов, тяжелых металлов, микотоксинов и других вредных веществ во фруктах и ​​овощах, а также другие рекомендации по его адаптации и внедрению, которые были предоставлены и приняты в АПБА.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Литва продолжит делиться опытом с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства
Литва продолжит делиться опытом с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства
9 февраля 2023 г. 12:16
Ломакина: Усиление фитосанитарных мер придаст импульс развитию сельского хозяйства Азербайджана
Ломакина: Усиление фитосанитарных мер придаст импульс развитию сельского хозяйства Азербайджана
9 февраля 2023 г. 11:56
Азербайджан резко нарастил импорт пшеничной муки с основного рынка поставок
Азербайджан резко нарастил импорт пшеничной муки с основного рынка поставок
9 февраля 2023 г. 10:41
Азербайджан возобновил импорт кунжутного масла из двух стран
Азербайджан возобновил импорт кунжутного масла из двух стран
8 февраля 2023 г. 17:46
Азербайджан импортировал пшеничную муку и манную крупу из Кузбасса
Азербайджан импортировал пшеничную муку и манную крупу из Кузбасса
8 февраля 2023 г. 13:34
Азербайджан начал закупать молоко и сливки еще из двух стран
Азербайджан начал закупать молоко и сливки еще из двух стран
8 февраля 2023 г. 10:20
В прошлом году Азербайджан импортировал с Урала 30 тонн рыбной продукции
В прошлом году Азербайджан импортировал с Урала 30 тонн рыбной продукции
7 февраля 2023 г. 17:33
Азербайджан возобновил импорт меда из двух стран
Азербайджан возобновил импорт меда из двух стран
7 февраля 2023 г. 14:52
Азербайджанские производители цветов изучают рынки ОАЭ и Катара
Азербайджанские производители цветов изучают рынки ОАЭ и Катара
7 февраля 2023 г. 11:43
Азербайджан возобновил экспорт яблок в две страны
Азербайджан возобновил экспорт яблок в две страны
7 февраля 2023 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi