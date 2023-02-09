В Баку подвели итоги твининг-проекта по усилению фитосанитарных мер

В Баку подвели итоги твининг-проекта "Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане", финансируемого Европейским союзом.

В Баку подвели итоги твининг-проекта "Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане", финансируемого Европейским союзом.

По словам представителя твининг-проекта Гинтараса Лапинскаса, бюджет проекта составил 2,5 млн. евро. Твининг-проект был реализован в три фазы. В тренингах приняли участие 199 человек.

Первая фаза представляет собой подготовку отчета о текущем состоянии законодательства о продовольственной безопасности и анализ пробелов в контексте сближения с законодательством ЕС о гигиене пищевых продуктов.

В ходе второй фазы проекта 10% инспекторов обучены и ознакомлены с правовой базой и внедрением законодательства ЕС в отношении остатков пестицидов, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, пищевыми добавками и загрязняющими веществами, а также связанных с ними официальных мер контроля и готовы обучить оставшуюся часть инспекторов.

В ходе третьей фазы твининг-проекта 100% соответствующих сотрудников Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), отвечающих за подготовку планов мониторинга, были ознакомлены с законодательством и процедурами ЕС. Также было подготовлено Предложение по национальному плану мониторинга в соответствии с положениями ЕС об остатках пестицидов, тяжелых металлов, микотоксинов и других вредных веществ во фруктах и ​​овощах, а также другие рекомендации по его адаптации и внедрению, которые были предоставлены и приняты в АПБА.