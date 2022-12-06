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Подведены итоги проекта ЕС по развитию сельского хозяйства в Азербайджане

Подведены итоги проекта ЕС по развитию сельского хозяйства в Азербайджане Фермеры в Азербайджане нуждаются в особой поддержке.
АПК
6 декабря 2022 г. 11:56
Подведены итоги проекта ЕС по развитию сельского хозяйства в Азербайджане

Фермеры в Азербайджане нуждаются в особой поддержке.

Как сообщает Report, об этом атташе по сотрудничеству представительства ЕС в Азербайджане Виктор Генэр заявил в ходе конференции, посвященной итогам проекта на тему "Поддержка создания бизнес-информационной системы в сельской местности".

"Мы старались внести вклад в развитие сельского хозяйства в Азербайджане. Эта сфера достаточно развита в стране. В особой поддержке нуждаются фермеры", - сказал он.

По его словам, этот проект ЕС важен с точки зрения развития ненефтяного сектора.

"Данный информационный центр также позволит улучшить прозрачность, что также входит в политику e-hökümət Азербайджана",- заявил он, добавив, что подобные проекты направлены на увеличение инвестиций в сельское хозяйство.

Напомним, что цель проекта (KYBIS)- развитие информационных услуг на рынке сельскохозяйственной продукции Азербайджанской Республики, создание благоприятных условий для сотрудничества в области сельского хозяйства, предоставление надежных данных для использования при разработке и оценке политики развития сельской местности.

Главным результатом проекта стало создание информационного портала на азербайджанском и английском языках rbis.az .

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