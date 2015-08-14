​В Баку подорожали яйца и мясо птицы - МОНИТОРИНГ

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ На объектах розничной торговли города Баку за последний месяц наблюдается подорожание яиц и мяса птицы. По результатам проведенного Report опроса в ряде магазинов столицы выявлено повышение цен.

Как сообщили владельцы магазинов, если раньше они покупали одну коробку яиц (360 штук) по 23 маната (1 штука - 6 гяпиков), сейчас эта цифра выросла до 37-38 манатов (1 штука - 10 гяпиков). По их словам, они покупают качественные яйца по цене 10-11 гяпиков за штуку, а продают по 12 гяпиков. Стоимость мяса птицы же выросла на 20-30 гяпиков за 1 кг.

Председатель Общества птицеводов Азербайджана Айдын Велиев сообщил Report, что серьезного изменения цен на птицеводческих предприятиях не зафиксировано: "Как и раньше, стоимость яиц варьируется в зависимости от их вида в пределах 6-8 гяпиков. Мясо птицы подорожало примерно на 20 гяпиков. Продукты продают дороже сами владельцы магазинов".

А.Велиев отметил, что производство мяса на птицеводческих предприятиях обходится дорого. По его словам, причиной этого является импорт кормов и кормовых добавок. Председатель также добавил, что ввоз на местный рынок импортных товаров оказывает отрицательное влияние на продажи местной продукции.