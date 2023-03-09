В Баку по случаю праздника Новруз будут организованы ярмарки "Из села в город"

Министерство сельского хозяйства в рамках проекта "Из села в город" 11-19 марта организует ярмарки по случаю праздника Новруз.

Министерство сельского хозяйства в рамках проекта "Из села в город" 11-19 марта организует ярмарки по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report, ярмарки пройдут на улице Фатали хана Хойского, 5 в Наримановском районе Баку (рядом со станцией метро "Гянджлик") и на улице Сулеймана Сани Ахундова, 5B в Бинагадинском районе (рядом с кинотеатром "Ингилаб").

Основной целью организации ярмарок "Из села в город" является создание альтернативного канала сбыта для местных фермеров, а также обеспечение жителей города местной, сезонной и натуральной сельскохозяйственной продукцией.

На ярмарке свои товары покупателям предложат 82 фермера из 50 регионов. На продажу будет выставлено более 90 видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

Фермеры, принимающие участие в ярмарках, смогут бесплатно пользоваться прилавками, весами и другим оборудованием. Испытывающим проблемы с транспортировкой продукции будет оказана логистическая поддержка.

В целях контроля за качеством выставленной на продажу продукции на ярмарках будут функционировать выездные пищевые лаборатории Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.