В Баку открылся сервисный центр официального партнера известного производителя сельхозтехники

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Рады сообщить что, сервис центр компании «4S», официального партнера мирового производителя сельхозтехники «CLAAS» , открыл свои двери для клиентов и партнеров в Баку. Он позволит оперативно удовлетворять потребности сельхозпредприятий и фермеров и обеспечит занятость населения созданием новых рабочих мест. Новый Центр площадью 800кв. м оснащен самым современным диагностическим и сервисным оборудованием. В структуре центра,помимо административного комплекса, также предусмотрен обширный склад, позволяющий оперативно обеспечить клиентов всеми необходимыми комплектующими, комфортабельная зона ожидания и отдыха для клиентов,зона сервисного обслуживания и ремонта, а также открытый выставочный павильон, где представлены единицы техники на продажу. Клиентам будет предложен весь спектр услуг по приобретению техники «CLAAS», обучению работе на ней, а также диагностике, обслуживанию и ремонту.При этом сервисная служба в уборочный сезон будет работать круглосуточно, семь дней в неделю.

В торжественной церемонии открытия приняли участие официальные лица «CLAASGroup» в лице главного исполнительного директора по сбыту и члена правления компании господина Бернда Людевига, регионального менеджера по экспорту компании господина Василия Зайдера, а также руководители и менеджеры прочих дилерских центров обширной сети компании, аграрныеэксперты, партнеры и друзья компании.

Как хорошо известно, развитие не нефтяного сектора объявлено президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым новым приоритетным направлением, - отметил в приветственной речи руководитель компании«4S» господин Эльхан Алекперов. В Азербайджане предпринимаются необходимые шаги для оказания поддержки инновационному развитию сельского хозяйства. В связи с этим применение технологий «CLAAS» для местных фермерств становится причиной качественных изменений в аграрном секторе. На протяжении уже нескольких лет функционирование техники и сервисных услуг компании «CLAAS» в Азербайджане сделало необходимым открытие единого Центра, объединяющего все услуги и продукцию воедино. Верим, что Бакинское представительство компании «CLAAS» будет оказывать свои услуги не только на благо нашей страны, но и региона в целом.

Исполнительный директор по сбыту и член правления компании «CLAAS Group» господин БерндЛюдевиг в своей речи отметил существующую уже многие годы высокую приоритетность Азербайджанского рынка для представляемой им компании.

Удобная геостратегическая позиция Азербайджана дает ему возможность стать региональным центром. Недостаточна только продажа техники фермерам, необходимыми условиями развития также являются увеличение качества их подготовки, работа над умениями и знаниями. Потому, что если не будет достаточных знаний о нашей продукции, невозможно будет использовать ее эффективно, - сказал господин Бернд Людевиг.

Региональный менеджер по экспорту компании «CLAAS» господин Василий Зайдерв своей речи коснулся значимости Бакинского Центра компании. Отметил, что предложение пост-продажных услуг создаст необходимые условия для получения азербайджанскими фермерами максимальной отдачи от производства сельскохозяйственной продукции.

После приветственных слов между «CLAAS Group» и компанией«4S», являющейся ее сервис-партнером в Азербайджане, был подписан протокол о создании Агро Академии для создания возможности обучения от базовых до инновационных принципах сельского хозяйства в Азербайджане.

Далее гости осмотрели новый сервисныйЦентр, оценили высокий уровень оснащенности склада и сервисной зоны, а также комфорт клиентской зоны, ознакомились с представленной здесь техникой «CLAAS» .

Напомним, что компания «CLAAS» – это ведущий европейский производитель сельскохозяйственной техники. Компания »CLAAS» считает важным обеспечить клиентов высоким уровнем сервиса и обслуживанием техники в максимально сжатые сроки и с наивысшим качеством.

Все партнеры «CLAAS», независимо от региона и страны своего присутствия, выполняют единый для всего концерна стандарт по территории, оборудованию и функционалу сервисных Центров. Эти требования одинаковы для всех компаний-партнеров «CLAAS», как в Азербайджане, так и в других странах. Весь сервисный персонал проходит необходимое обучение, позволяющее выполнять поставленные задачи по гарантийному и сервисному сопровождению техники «CLAAS». Кроме того, действие единого стандарта означает, что все партнеры «CLAAS» обязаны развиваться вместе с компанией и осваивать все новейшие продукты и технологии, делая их одинаково доступными для фермеров по всему миру.

Официальный сервис-партнер «CLAAS» в Азербайджане — компания «4S», была основана в октябре 2017-го года. Сегодня компания «4S» предлагает азербайджанским фермерам наряду техникой Claas, также продукции немецких аграгных брендов LEMKEN и AMAZONE. Отметим что эти фирмы производят прицепную технику разного назчения в аграрном секторе.