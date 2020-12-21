В Баку открылась зимняя ярмарка "Из села в город"

Зимняя ярмарка "Из села в город" помимо столицы, также организована в Абшеронском районе

21 декабря ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана организовало около станции метро "Гянджлик" в Баку зимнюю ярмарку "Из села в город" по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report, предварительно зарегистрированные на ярмарке фермеры выставили на продажу сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам.

В интервью СМИ в ходе церемонии открытия ярмарки министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал, что цель организации ярмарки – создать изобилие сельхозпродукции накануне праздника, в то же время формировать альтернативные каналы для выхода фермеров на рынок.

Министр отметил, что несмотря на то, что в этом году ярмарка совпадает с периодом карантина, министерство провело соответствующие дезинфекционные работы, фермеры обеспечены масками, а плотность посещения ярмарки находится под контролем.

Отметим, что зимняя ярмарка "Из села в город" помимо столицы, также организована в Абшеронском районе.