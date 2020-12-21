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В Баку открылась зимняя ярмарка "Из села в город"

В Баку открылась зимняя ярмарка "Из села в город" Зимняя ярмарка "Из села в город" помимо столицы, также организована в Абшеронском районе
АПК
21 декабря 2020 г. 16:45
В Баку открылась зимняя ярмарка Из села в город

21 декабря ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана организовало около станции метро "Гянджлик" в Баку зимнюю ярмарку "Из села в город" по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report, предварительно зарегистрированные на ярмарке фермеры выставили на продажу сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам.

В интервью СМИ в ходе церемонии открытия ярмарки министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал, что цель организации ярмарки – создать изобилие сельхозпродукции накануне праздника, в то же время формировать альтернативные каналы для выхода фермеров на рынок.

Министр отметил, что несмотря на то, что в этом году ярмарка совпадает с периодом карантина, министерство провело соответствующие дезинфекционные работы, фермеры обеспечены масками, а плотность посещения ярмарки находится под контролем.

Отметим, что зимняя ярмарка "Из села в город" помимо столицы, также организована в Абшеронском районе.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Kənddən şəhərə” Qış Yarmarkası fəaliyyətə başlayıb

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