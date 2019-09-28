​В Баку открылась выставка-ярмарка меда

Сегодня в Баку открылась 20-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

Как сообщает Report, для участия в ярмарке зарегистрирован 321 участник из 37 районов. Каждому пчеловоду разрешено выставлять на продажу 400 кг продукции пчеловодства.

Напомним, что из 347 прошедших регистрацию пчеловодов 321 сдали свою продукцию в склад. 25 пчеловодов не предоставили свою продукцию для участия в ярмарке, несмотря на то, что их регистрация была подтверждена. Общий вес сданного в склад меда составляет 123 тонны.

Изъятые сотрудниками Агентства продбезопасности Азербайджана образцы меда, предназначенные для продажи, были проверены в лабораторных условиях.

Был взят 3241 образец, из которых 562 образца (17,34%) не соответствовали показателям качества и продовольственной безопасности. Продукция, не соответствующая показателям качества и продбезопасности, не будет допущена на продажу и до конца ярмарки будет содержаться в условиях карантина на складе ОАО "Аграрные закупки и снабжение" по адресу Ходжасанская дорога, 57 (рынок Мейвели).