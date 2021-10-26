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В Баку организуют новогодние ярмарки

В Баку организуют новогодние ярмарки ОАО "Аграрные поставки и снабжение", принадлежащее Минсельхозу Азербайджана, объявило открытый тендер на организацию в различных районах Баку 20-30 декабря ярмарок сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
АПК
26 октября 2021 г. 10:33
В Баку организуют новогодние ярмарки

ОАО "Аграрные поставки и снабжение", принадлежащее Минсельхозу Азербайджана, объявило открытый тендер на организацию в различных районах Баку 20-30 декабря ярмарок сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 150 манатов.

Предварительные документы принимаются на едином интернет-портале госзакупок до 11:00 17 ноября, а тендер и банковское обеспечение в размере до 1% от его стоимости - до 18:00 25 ноября. Телефон: (012) 599-86-74.

Результаты тендера будут объявлены на портале 26 ноября в 11:00.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yeni ilin gəlişi ilə əlaqədar bayram yarmarkaları keçiriləcək

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