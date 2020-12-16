В Баку организуют новогодние ярмарки

ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана в рамках проекта "Из села в город" с 21 по 31 декабря организует новогодние ярмарки

ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана в рамках проекта "Из села в город" с 21 по 31 декабря организует новогодние ярмарки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства.

На ярмарке свои товары покупателям предложат более 100 фермеров. Цены на продукцию на ярмарке будут значительно ниже, чем в других оптовых и розничных точках.

Ярмарки пройдут по трем адресам:

- Наримановский район Баку - рядом со станцией метро "Гянджлик".

- Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В (рядом с кинотеатром "Инглаб")

- Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.