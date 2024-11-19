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В Баку обсудили климатическое финансирование и поддержку фермеров для развития аграрного сектора

В Баку обсудили климатическое финансирование и поддержку фермеров для развития аграрного сектора 18:00
АПК
19 ноября 2024 г. 18:19
В Баку обсудили климатическое финансирование и поддержку фермеров для развития аграрного сектора

В рамках COP29 состоялась министерская встреча по Партнерству в области продовольствия и сельского хозяйства для устойчивой трансформации (FAST), на которой обсуждались вопросы климатического финансирования, поддержки фермеров и глобального сотрудничества.

Как сообщает Report, модератором встречи, организованной Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), выступил директор Офиса по изменению климата, биоразнообразию и окружающей среде ФАО Каве Захеди.

Выступая на мероприятии, министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов назвал FAST важной платформой, направленной на удовлетворение насущных потребностей в эффективных климатических действиях в сельском хозяйстве путем мобилизации финансирования для охвата фермеров и сельских общин, затронутых изменением климата. Он добавил, что через FAST создается единый подход для обеспечения того, чтобы климатические решения в сельскохозяйственных системах были эффективными и всеобъемлющими.

В ходе дискуссий выступающие, в том числе заместитель министра сельского хозяйства Египта Адель Абдельазим, советник Группы по продовольственным системам COP28 Зак Блейхер, руководитель отдела климатических действий МИД Бразилии Марио Моттин и другие, затронули вопросы важности сотрудничества от COP к COP для ускорения климатического финансирования, связи между инициативами FAST и "Гармония", трансформации сельскохозяйственных систем, создания устойчивой сельскохозяйственной системы, адаптированной к климатическим вызовам.

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