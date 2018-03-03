В Баку начались праздничные ярмарки ОАО "Закупка и поставка продовольственных товаров"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Закупка и поставка продовольственных товаров" организовало ярмарки с целью обеспечения жителей Баку сельскохозяйственной продукцией к Новруз байрамы и предотвращению искусственного завышения цен.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОАО.

Отмечается, что ярмарки будут организованы по следующим адресам:

Сабаильский район, поселок Бадамдар, ул. Сейрана Мамедова,1;

Насиминский район, ул.Братьев Мардановых, 29 (ниже Тезе базар);

Ясамальский район, ул.Аббаса Мирзы Шарифзаде, (близ дома торжеств "Идеал");

Сураханский район, поселок Амирджан, ул.Саттара Бахлулзаде (перед Сураханским машиностроительным заводом);

Сураханский район, поселок Ени Гюнешли (на территории торгового центра "Гюнеш").

Предлагаемые на ярмарке товары собраны пунктами ОАО в регионах у местных производителей, кроме того организационную поддержку оказали фермерам, которые привезли в столицу на реализацию свой товар.

На ярмарках в субботу и воскресенье будут предлагаться в общем 70 видов товаров, более 30 тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

ОАО за счет аванса представило на продажу изготовленные местными фермерами упакованные горох, белую фасоль, гречиху и риск под брендом Eloba. Все продукты предлагаются по ценам в среднем на 20% ниже рыночных.

Ярмарки продлятся до конца месяца.