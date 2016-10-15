В Баку к концу года откроются крупные "зеленые маркеты"

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Баку к концу года откроются крупные специализированные "зеленые маркеты".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов.

"Ожидается открытие трех крупных "зеленых маркетов". Это очередной способ, направленный на расширение возможностей выхода на рынок, наряду с "зелеными рынками". Для фермеров организуются ярмарки. Все это осуществляется совместными усилиями министерства сельского хозяйства и министерства экономики. В отдельных регионах уже открываются "фермерские дома"", - отметил С.Талыбов.

Замминистра также подчеркнул, что ведомство подготовило и представило правительству специальный проект по организации ярмарок сельхозпродукции в районах республики.