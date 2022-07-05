В Баку и Сумгайыте организуют ярмарку "Из села в город" по случаю праздника Гурбан

В рамках проекта Министерства сельского хозяйства "Из села в город" на территории Баку и Сумгайыта будет организована онлайн-ярмарка по продаже жертвенных животных по случаю праздника Гурбан.

В рамках проекта Министерства сельского хозяйства "Из села в город" на территории Баку и Сумгайыта будет организована онлайн-ярмарка по продаже жертвенных животных по случаю праздника Гурбан.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Заказ жертвенных животных онлайн осуществляется через электронный портал qurbanliq.kendden.az. Электронный портал будет доступен гражданам с 5 июля.

Граждане смогут забрать жертвенных животных в указанных ниже точках продаж на территории Баку и Сумгайыта:

Бинагадинский район, улица Джафара Хандана, 52C

Наримановский район, улица Алияра Алиева, 26

Гарадагский район, поселок Локбатан, Сальянская дорога 22

Сабаильский район, улица Гюльбалы Алиева, 20

Хатаинский район, улица Ингилаба Исмаилова (за зданием №5)

Ясамальский район, ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, 196 (возле станции метро "Иншаатчылар")

Сабунчинский район, поселок Забрат, улица Бабека, 110H

Город Сумгайыт, ул. Черкасская, 53-й квартал.