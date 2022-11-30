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В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня "Из села в город"

В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня "Из села в город" Министерство сельского хозяйства 3-4 декабря организует ярмарки выходного дня "Из села в город".
АПК
30 ноября 2022 г. 15:04
В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня Из села в город

Министерство сельского хозяйства 3-4 декабря организует ярмарки выходного дня "Из села в город".

Как сообщили Report в министерстве, главной целью организации ярмарок "Из села в город" является создание для местных фермерских хозяйств альтернативного канала по продаже, в то же время, обеспечение жителей города сезонной и экологически чистой сельхозпродукцией.

На ярмарках "Из села в город" примут участие около 80 фермеров из 40 регионов. На продажу будет выставлено более 80 видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

Отметим, что ярмарки для фермеров будут организованы совершенно бесплатно. Так, фермеры, принимающие участие в ярмарках, смогут бесплатно пользоваться прилавками, весами и другим оборудованием. Кроме того, фермерам, испытывающим трудности в доставке своей продукции на ярмарку, будет оказана логистическая поддержка.

С целью контроля за качеством выставленной на продажу продукции на ярмарках будут функционировать выездные пищевые лаборатории Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Граждане, воспользовавшись услугами лаборатории, смогут узнать о показателях качества любой выставленной на продажу продукции.

Ярмарки выходного дня "Из села в город" будут работать по следующим адресам:

- Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход станции метро "Гянджлик")

- Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Abşeronda “Kənddən Şəhərə” həftəsonu yarmarkaları təşkil olunacaq

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