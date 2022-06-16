В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня “Из села в город"

18-19 июня Министерством сельского хозяйства будут организованы ярмарки выходного дня ”Из села в город".

18-19 июня Министерством сельского хозяйства будут организованы ярмарки выходного дня ”Из села в город".

Об этом Report сообщили в министерстве.

Ярмарки будут проходить на территории Баку и Абшерона по 3 различным адресам. Всего в предстоящих ярмарках примут участие около 100 фермеров из 45 регионов. Фермеры реализуют около 90 видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Ярмарки выходного дня "Из села в город" будут работать по следующим адресам:

- Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход со станции метро "Гянджлик")

- Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5Б (рядом с кинотеатром "Инглаб")

- Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.