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В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня “Из села в город"

В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня “Из села в город" 18-19 июня Министерством сельского хозяйства будут организованы ярмарки выходного дня ”Из села в город".
АПК
16 июня 2022 г. 17:20
В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня “Из села в город

18-19 июня Министерством сельского хозяйства будут организованы ярмарки выходного дня ”Из села в город".

Об этом Report сообщили в министерстве.

Ярмарки будут проходить на территории Баку и Абшерона по 3 различным адресам. Всего в предстоящих ярмарках примут участие около 100 фермеров из 45 регионов. Фермеры реализуют около 90 видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Ярмарки выходного дня "Из села в город" будут работать по следующим адресам:

- Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход со станции метро "Гянджлик")

- Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5Б (рядом с кинотеатром "Инглаб")

- Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Abşeronda “Kənddən Şəhərə” həftəsonu yarmarkaları keçiriləcək

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