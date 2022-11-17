В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня “Из села в город”

11:55

19-20 ноября министерством сельского хозяйства будут организованы ярмарки выходного дня “Из села в город”.

Как сообщает Report со ссылкой на Минcельхоз, подобные ярмарки позволяют на территории Баку и Абшерона создавать альтернативный канал сбыта для фермерских хозяйств, а также обеспечение жителей города местной сезонной сельскохозяйственной продукцией.

На ярмарках "Из села в город" 80 фермеров представят около 50 районов Азербайджана.

Фермеры будут обеспечены прилавком, весами, холодильником и другими необходимыми принадлежностями и оборудованием на безвозмездной основе. Также им будет оказана логистическая поддержка.

Качеством продукции на ярмарках будет контролировать Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. Здесь будет работать выездная лаборатория контроля качества продовольствия.

Ярмарки выходного дня ”Из села в город" будут действовать по следующим адресам:

- Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход станции метро “Гянджлик”)

- Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41а