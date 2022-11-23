О нас

В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня "Из села в город"

В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня "Из села в город" Министерство сельского хозяйства 26-27 ноября организует ярмарки выходного дня "Из села в город".
АПК
23 ноября 2022 г. 16:41
В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня Из села в город

Министерство сельского хозяйства 26-27 ноября организует ярмарки выходного дня "Из села в город".

Как сообщили Report в министерстве, главной целью организации ярмарок "Из села в город" является создание для местных фермерских хозяйств альтернативного канала по продаже, в то же время, обеспечение жителей города сезонной и экологически чистой сельхозпродукцией.

На ярмарках "Из села в город" примут участие около 80 фермеров из 50 регионов. На продажу будет выставлено около 90 видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

Отметим, что ярмарки для фермеров будут организованы совершенно бесплатно. Так, фермеры, принимающие участие в ярмарках, смогут бесплатно пользоваться прилавками, весами и другим оборудованием. Кроме того, фермерам, испытывающим трудности в доставке своей продукции на ярмарку, будет оказана логистическая поддержка.

С целью контроля за качеством выставленной на продажу продукции на ярмарках будут функционировать выездные пищевые лаборатории Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Граждане, воспользовавшись услугами лаборатории, смогут узнать о показателях качества любой выставленной на продажу продукции.

Ярмарки выходного дня "Из села в город" будут работать по следующим адресам:

- Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход станции метро "Гянджлик")

- Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı və Abşeronda “Kənddən Şəhərə” həftəsonu yarmarkaları təşkil olunacaq

Другие новости из категории

Индия возобновила поставки семян льна в Азербайджан
Индия возобновила поставки семян льна в Азербайджан
23 ноября 2022 г. 14:44
Женщинам-фермерам выделено более 4 млн манатов льготных кредитов в Азербайджане
Женщинам-фермерам выделено более 4 млн манатов льготных кредитов в Азербайджане
23 ноября 2022 г. 12:23
В портах Европы из-за санкций заморожено более 400 тыс. тонн российских удобрений
В портах Европы из-за санкций заморожено более 400 тыс. тонн российских удобрений
23 ноября 2022 г. 11:53
Правительство Азербайджана освободило от таможенных пошлин импорт риса из Пакистана
Правительство Азербайджана освободило от таможенных пошлин импорт риса из Пакистана
22 ноября 2022 г. 18:56
Азербайджан на 45% сократил экспорт граната на основной рынок поставок
Азербайджан на 45% сократил экспорт граната на основной рынок поставок
22 ноября 2022 г. 17:27
Руфат Гулиев: Необходимо обеспечить изобилие продовольственных товаров
Руфат Гулиев: Необходимо обеспечить изобилие продовольственных товаров
22 ноября 2022 г. 15:23
В Азербайджане собрано свыше 275 тысяч тонн хлопка
В Азербайджане собрано свыше 275 тысяч тонн хлопка
22 ноября 2022 г. 13:33
Министерство: Вырос интерес азербайджанских фермеров к местным сортам зерновых
Министерство: Вырос интерес азербайджанских фермеров к местным сортам зерновых
22 ноября 2022 г. 11:11
Азербайджан возобновил импорт подсолнечного масла из двух стран
Азербайджан возобновил импорт подсолнечного масла из двух стран
22 ноября 2022 г. 10:19
Казахстан и Россия обсудят тарифы на транзит российского зерна
Казахстан и Россия обсудят тарифы на транзит российского зерна
22 ноября 2022 г. 10:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi