В Баку и на Абшероне начались новогодние ярмарки «Из села в город»

Сегодня начались ярмарки «Из села в город», организованные Министерством сельского хозяйства Азербайджана и приуроченные к Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Сегодня начались ярмарки «Из села в город», организованные Министерством сельского хозяйства Азербайджана и приуроченные к Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Ярмарки в Баку и на Абшероне, которые продолжатся до 30-го декабря. На ярмарке заранее прошедшие регистрацию около 100 фермеров продают свою сельскохозяйственную продукцию.

Участие в ярмарке бесплатное. Фермеры обеспечены прилавком, весами и другими принадлежностями.

Ярмарки в Баку и на Абшероне организованы по трем адресам:

- Наримановский р-н, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик")

- Бинагадинский р-н, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В (рядом с кинотеатром "Инглаб")

- г. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41А.