​В Баку будет организована продажа жертвенных животных

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства, министерство экономики и промышленности, Исполнительная власть города Баку и другие соответствующие государственные органы в целях удовлетворения спроса населения на жертвенных животных по случаю праздника Гурбан организуют продажи жертвенных животных.

Как сообщили Report в министерстве сельского хозяйства, этот шаг предпринят также в целях предотвращения искусственного завышения цен. Министерство совместно с предпринимателями, занимающимися животноводством, в праздничные дни в Баку и пригородах организует ярмарки по продаже жертвенных животных по ценам ниже рыночных.