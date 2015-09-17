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    ​В Баку будет организована продажа жертвенных животных

    Министерство: Продажа будет осуществляться по ценам ниже рыночных

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства, министерство экономики и промышленности, Исполнительная власть города Баку и другие соответствующие государственные органы в целях удовлетворения спроса населения на жертвенных животных по случаю праздника Гурбан организуют продажи жертвенных животных.

    Как сообщили Report в министерстве сельского хозяйства, этот шаг предпринят также в целях предотвращения искусственного завышения цен. Министерство совместно с предпринимателями, занимающимися животноводством, в праздничные дни в Баку и пригородах организует ярмарки по продаже жертвенных животных по ценам ниже рыночных. 

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