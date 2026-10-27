В Баку 20 ноября откроется традиционная ярмарка меда
- 27 октября, 2026
- 15:50
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С 20 ноября по 3 декабря в Баку пройдет 26-я традиционная республиканская выставка-ярмарка продуктов пчеловодства.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, мероприятие организуют ОАО "Аграрное снабжение и обеспечение", действующее при министерстве, и Ассоциация пчеловодов Азербайджана.
Ярмарка пройдет на автомобильной стоянке на территории Площади государственного флага. В ней примут участие 274 фермера-пчеловода, которые зарегистрировались и до 1 сентября 2026 года задекларировали в Электронной информационной системе сельского хозяйства свои хозяйства с не менее чем 40 пчелиными семьями.
Прием продуктов пчеловодства пройдет с 4 по 15 ноября. В этот период сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана отберут образцы меда и направят их на лабораторное исследование.
К продаже допустят только продукцию, соответствующую стандартам качества.
Участие в ярмарке бесплатное. Каждый пчеловод сможет выставить на продажу не более 450 кг меда с учетом упаковки и 30 пчелиных сот. Участников обеспечат торговыми местами, необходимым оборудованием, маркетинговыми и другими услугами.