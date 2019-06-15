В Азербайджане завершен сбор зерновых на территории свыше 300 тысяч гектаров

По состоянию на 15 июня, в Азербайджане завершен сбор зерновых на территории свыше 304 509,71 гектара, передает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Из этой территории 235628,1 гектара пришлось на ячмень, 68881,65 гектара - на пшеницу.

В 2019 году в Азербайджане под зерновые были засеяны 1 009 139,8 гектара. Из них 677793 гектара было отведено под пшеницу и 331346,8 гектара – под ячмень.