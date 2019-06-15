В Азербайджане завершен сбор зерновых на территории свыше 300 тысяч гектаров

По состоянию на 15 июня, в Азербайджане завершен сбор зерновых на территории свыше 304 509,71 гектара, передает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
Из этой территории 235628,1 гектара пришлось на ячмень, 68881,65 гектара - на пшеницу.
В 2019 году в Азербайджане под зерновые были засеяны 1 009 139,8 гектара. Из них 677793 гектара было отведено под пшеницу и 331346,8 гектара – под ячмень.
|Район
|Площадь ячменя, га
|Убранная площадь, га
|Урожайность, ц/га
|Нефтчала
|31404
|30610
|27,2
|Шеки
|21626,3
|14680
|34,0
|Билясувар
|14900
|14353
|32,0
|Сабирабад
|9600
|9550
|37,5
|Зардаб
|5730
|5729,5
|30,6
|Евлах
|5082,5
|5082,5
|29,0
|Джалилабад
|4509,1
|4390
|35,1
|Барда
|2568
|2568
|31,0
|Бейлаган
|1765
|1746
|28,0
|Самух
|3544
|3386
|34,7
|Горанбой
|11500
|9530
|24,0
|Гах
|2881
|2537
|26,0
|Масаллы
|2786
|2638
|20,5
|Агджабеди
|5637
|5118
|33,7
|Физули
|8505
|7859
|30,6
|Агдам
|2215
|1951
|35,5
|Тертер
|3814,5
|3198
|34,0
|Имишли
|6322
|5491
|32,3
|Хызы
|1925
|1385
|17,0
|Гейчай
|6851
|5313
|32,0
|Сальян
|9917
|8524
|34,0
|Агдаш
|11473,1
|8055
|23,5
|Саатлы
|5822
|5533
|36,8
|Гаджикабул
|11008
|9236
|27,9
|Сиязань
|2516
|1920
|29,1
|Балакен
|457,7
|426
|28,7
|Джабраил
|550
|530
|30,1
|Лянкяран
|68
|40,8
|13,0
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