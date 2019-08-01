В Азербайджане внедрят новую систему субсидий для фермерских кооперативов

Новая система субсидий для фермерских кооперативов будет применяться в Азербайджане со следующего года.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Агентства аграрного кредитования и развития Мирза Алиев.

По словам М. Алиева, субсидии сельскохозяйственным кооперативам за посев на площади более 50 га или посев многолетних культур будут повышены на 10%.

"Логика заключается в том, что фермеры объединятся, а снижение производственных затрат и рост финансовых возможностей в результате совместной деятельности окажет положительное влияние на производительность", - сказал он.

В настоящее время высевающий пшеницу фермер получает из бюджета 90 манатов (включая 50 манатов субсидий на моторное масло и топливо) за каждый гектар. Производители получают от государства максимум 50 манатов за минеральные удобрения и до 150 манатов за пестициды. Размер субсидии для закупки пшеницы со следующего года будет рассчитываться по формуле "базовая сумма (200 манатов), умноженная на коэффициент 1,0"; для производства агропродукции – по формуле "базовая сумма (200 манатов), умноженная на коэффициент 0,2 (160 манатов + 40 манатов = 200 манатов)".