​В Азербайджане уборка зерновых выполнена на 5,7 процента

В этом году в Азербайджане на площади более 1 миллиона гектаров посеяно зерновых.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, 640 977 гектаров составляют посевы пшеницы, 369 240 гектаров - ячменя.

На сегодняшний день работы по уборке урожая зерновых по стране выполнены на 5,7 процента. В целом убрано с 57 977 гектаров. В настоящее время сбор урожая в основном осуществляется на ячменных полях.

В процесс уборки урожая уже вовлечено 1 079 комбайнов. Из них 358 - это комбайны из агросервисов ОАО "Агролизинг", находящихся непосредственно в районах сбора урожая. Еще 195 комбайнов из агросервисов ОАО "Агролизинг" в предгорных и горных районах направлены в Аранский регион. 526 участвующих в работах по уборке комбайнов находятся в собственности юридических и физических лиц.

В стране продолжается уборка зерновых культур.