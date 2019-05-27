В Азербайджане создана Ассоциация производителей и переработчиков зерна

В Азербайджане учреждена Ассоциация производителей и переработчиков зерна при поддержке министерств экономики и сельского хозяйства, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Как сообщает Report, по этому случаю сегодня в Центре аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства состоялось мероприятие, которое открыл заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

Он отметил, что в стране действует около 30 таких ассоциаций. По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане создано порядка 50 крупных фермерских хозяйств: "24 из них получили льготные кредиты на 162 млн манатов".

В рамках мероприятия был принят устав, а также избран председатель правления ассоциации. Им стал Талех Гасымов.