В Азербайджане сеющие сертифицированные семена фермеры получат субсидии

Министерство сельского хозяйства Азербайджана будет предоставлять субсидии фермерам, сеющим сертифицированные семена.

Как сообщает Report, об этом рассказал пресс-секретарь министерства Вугар Гусейнов.

По его словам, министерство внесет изменения в правила субсидирования: "После утверждения правил фермеры, которые со следующего года будут высевать сертифицированные семена, получат субсидии".

Гусейнов подчеркнул, что в прошлом году в стране получены высокие урожаи от суперэлитных семян Краснодарская-99. Основная задача министерства - повысить как среднюю, так и общую производительность.