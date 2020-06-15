В Азербайджане продолжается уборка зерновых

В Азербайджане на 21,9% завершена уборка зерновых. С площади 221 394,4 гектара собрано 683 225 тонн продукции.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Сборка ячменя проводилась с площади в 196 432 гектара, пшеницы - 24 962,4 гектара . По данным на 15 июня, средняя урожайность по республике составляет 30,9 центнера на гектар, ячменя- 30,6 центнера на гектар, пшеницы - 32,9 центнера на гектар.

В процесс уборки урожая вовлечено 1 477 комбайнов. Из них 535 - это комбайны, находящиеся на балансе районных агросервисов ОАО "Агролизинг". Еще 141 комбайн из агросервисов ОАО "Агролизинг" направлен в районы Арана. 801 участвующий в работах по уборке комбайн является собственностью юридических и физических лиц.

В стране продолжается уборка зерновых культур.