В Азербайджане приступили к сбору зерна - ФОТО

В Кюрдемире приступили к сбору зерна.

Об этом миль-муганскому бюро Report заявил директор Государственного центра аграрного развития при министерстве сельского хозяйства Матлаб Керимов.

По его словам, производители зерна мобилизовали все силы для своевременного сбора урожая без потерь: "В первый день фермеры произвели сбор урожая на площади около 100 га".

М.Керимов добавил, что в этом году кюрдемирские фермеры вырастили зерно на площади 48 000 га: "18 000 га засеяны пшеницей, а 30 000 га ячменем. В случае благоприятных погодных условий, сбор урожая можем завершить до 25 июня. В отличие от предыдущих лет, в этом году нехватки комбайнов на зерновых площадях также не будет. В связи с этим создана специальная комиссия".

Отметим, что на сбор зерна привлечено 170 комбайнов.