В Азербайджане представят модуль для поставщиков в сельском хозяйстве

В Азербайджане представят модуль для поставщиков в электронной сельскохозяйственной информационной системе Министерства сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель Агентства аграрного кредитования и развития (AKIA) Мирза Алиев.

По его словам, агентство 6 февраля проведет встречу с поставщиками удобрений, пестицидов, семян и саженцев: "На встрече с участием более 200 поставщиков будет представлен модуль для поставщиков в электронной сельскохозяйственной информационной системе".

М.Алиев отметил, что целью является ускорение регистрации поставщиков в системе, с тем чтобы создать для производителей возможности выбора на рынке поставок.