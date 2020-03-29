В Азербайджане не возникнет дефицита продовольствия из-за коронавируса

Министерство сельского хозяйства Азербайджана прокомментировало слухи о дефиците продовольствия в стране в случае продления срока особого карантинного режима.

Позицию министерства Report изложила заместитель министра Ильхама Гадимова.

По ее словам, говорить о дефиците неверно: "Пшеница и овес в стране были посеяны до распространения коронавируса. Сбор урожая будет осуществляться летом. Сейчас идет подготовка к весеннему посеву. Удобрения, пестициды, семена были заготовлены заранее, сельхозтехника приведена в готовность. Весенний посев начинается с 10 апреля и продолжается до первой декады мая. Проблем с этим не ожидается. В настоящее время продолжаются сезонные работы на посевных участках. Государство максимально помогает фермерам в сборе и реализации продукции на рынке", - отметил он.