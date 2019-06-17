​В Азербайджане до 10% вырос сбор влажных коконов

До 16 июня производителями кокона тутового шелкопряда было сдано 553,88 тонн влажных коконов.

Как сообщили Report в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, это на 40 тонн или на 7,78% больше в сравнении с общим показателем за 2018 год.

В прошлом году в стране было заготовлено 513,9 тонн коконов. В этом году наибольшее количество коконов сдали производители Зардаба (64,7 тонны), Загаталы (51 тонна), Физули (49,71 тонны), Балакена (37,84 тонны) и Шеки (37,3 тонны). В 38 районах республики продолжается заготовка влажных коконов.

В результате реализации "Госпрограммы по развитию коконоводства и шелководства в Азербайджанской Республике в период 2018–2025 годы" к 2025 году планируется довести объем производства влажных коконов до 6 тыс.тонн.

Производство влажных коконов субсидируется государством. Производители кокона тутового шелкопряда сдают килограмм влажных коконов в ООО “Азерипек” за 4 маната. Государство дополнительно выплачивает фермерам 5 манатов субсидий за каждый килограмм влажных коконов.

В целом, фермер за каждый килограмм влажных коконов получает 9 манатов.

С целью создания кормовой базы для коконоводства за последние три года из Китая в страну было доставлено и посажено 3,5 миллиона тутовых саженцев. Привезенный в последний раз из Китая 4 декабря 2018 года 1 миллион тутовых саженцев были розданы и посажены на территории 36 районов страны.