​В Азербайджане завершился очередной мониторинг заболеваемости птичьим гриппом

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Государственная служба ветеринарного надзора (ГСВН) при министерстве сельского хозяйства завершила начатый 7 декабря очередной мониторинг заболеваемости птичьим гриппом с участием специалистов и сотрудников министерства здравоохранения, министерства экологии и природных ресурсов. Как сообщает Report, ни в одном из образцов не было обнаружено возбудителей птичьего гриппа.

Контрольные мероприятия были проведены в местах временного обитания перелетных птиц на Абшеронском полуострове, в национальных заповедниках и парках Шабранского, Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов, в том числе, прибрежных зонах и других территориях. Кроме того, в ходе мониторинга были взяты образцы в птицеводческих и частных хозяйствах.

Взятые в ходе проведения мониторинга патологические материалы 21 дикой птицы и образцы крови 2 068 голов домашних птиц исследованы в Республиканской ветеринарной лаборатории.

Государственная служба ветеринарного надзора доводит до сведения населения и руководителей птицеводческих хозяйств, что в связи наступлением холодов домашних и промышленных птиц следует держать в закрытых условиях.

На сегодняшний день эпизоотическая ситуация по заболеваемости птичьим гриппом в республике стабильная. Очередной мониторинг планируется провести весной.