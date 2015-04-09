​В Азербайджане завершена вакцинация диких и бездомных животных

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Государственная служба ветеринарного контроля (ГСВК) завершила мероприятия по оральной вакцинации диких и бездомных животных, которые начались 16 марта. Как сообщили Report в ГСВК, вакцинация проводилась в лесных и окололесных территориях Балакянского, Закатальского, Гахского, Шекинского, Огузского, Габалинского и Исмаиллинского районов, а также на Абшеронском полуострове и в пригородах Баку.

Так, 50 тыс. доз вакцин-приманок были разложены через каждые 50 м в лесных и окололесных территориях, в местах, где наиболее часто встречаются дикие животные, а также в местах наибольшего скопления бездомных собак.

Кроме того, Государственная служба продолжает мероприятия по вакцинации домашних животных. За 3 месяца этого года было вакцинировано 196 761 собак.

ГСВК напоминает, что вакцинация создаст иммунитет против бешенства, что поможет устранить заболевание: "На сегодняшний день в республике эпизоотическая ситуация по бешенству стабильная и находится под полным контролем. Государственная служба ветеринарного контроля проводит необходимые мероприятия для поддержания этой стабильности".