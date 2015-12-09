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    В Азербайджане заведующий отделом министерства освобожден от должности

    Рашад Меджидов уволился по собственному желанию

    Баку. 9 декабря. REPORT. AZ/ В Азербайджане заведующий отделом министерства освобожден от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, уволен заведующий отделом по международным отношениям министерства сельского хозяйства Рашад Меджидов.

    Заведующий отделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Муртузали Гаджиев сообщил, что Р. Меджидов уволился по собственному желанию.

    В настоящее время на место Р.Меджидова нового назначения не было. 

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