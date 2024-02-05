В Азербайджане застрахованные посевные площади выросли на 43%

Площадь застрахованных посевов в Азербайджане в 2023 году составила 380 476 гектаров, что на 43% больше, чем в 2022 году.

Площадь застрахованных посевов в Азербайджане в 2023 году составила 380 476 гектаров, что на 43% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Сумма собранных страховых премий в сфере растениеводства в прошлом году составила 13 млн манатов, превысив показатель предыдущего года на 4,2 млн манатов или 48%. В результате страховое покрытие фонда по растениеводству увеличилось до 506 млн манатов.

В 2023 году наиболее застрахованными культурами в стране были пшеница, ячмень, хлопок и кукуруза. Количество договоров по страхованию посевных площадей достигло 47 тыс., что на 4 тыс. договоров больше, чем годом ранее.