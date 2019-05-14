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В Азербайджане запустят мобильную ветеринарную службу

​В Азербайджане запустят мобильную ветеринарную службу

"В Азербайджане будет функционировать мобильная ветеринарная служба".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела международного сотрудничества министерства сельского хозяйства Тогрул Гафарбейли.

По его словам, презентация службы состоится в рамках Азербайджанской международной выставки "Сельское хозяйство" (Caspian Agro 2019), которая пройдет в Баку Экспо Центре с 15 по 17 мая.

"Пока в деятельности службы задействованы около 10 сертифицированных ветеринаров. Этот список будет пополняться", - отметил он. 

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