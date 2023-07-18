В Азербайджане запущен проект для предотвращения запустения земель

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в рамках Программы партнерства с Турцией приступила к реализации в Азербайджане проекта "Усиление развития рынка сельскохозяйственных земель для решения проблемы запустения земель и улучшения

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в рамках Программы партнерства с Турцией приступила к реализации в Азербайджане проекта "Усиление развития рынка сельскохозяйственных земель для решения проблемы запустения земель и улучшения процедур консолидации земель".

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

На состоявшейся в связи с этим встрече заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова рассказала о важности проекта, который будет реализован в стране, и коснулась существующих трудностей, связанных с неиспользуемыми землями.

Руководитель офиса партнерства и координации ФАО в Азербайджане Насар Хаят подробно рассказал о целях и задачах проекта, важности и актуальности консолидации земель, а также об опыте передовых стран в этой области.

Консультант по земельной собственности ФАО выступил с презентацией проекта "Поддержка подготовки Национальной стратегии консолидации земель и Пилотного проекта по консолидации земель", проинформировал участников встречи о полученных результатах и коснулся работы, которую предстоит выполнить в рамках нового проекта.