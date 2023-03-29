В Азербайджане запущен посевной калькулятор для фермеров

Государственный семенной фонд при Минсельхозе по рекомендации Научно-исследовательского института сельского хозяйства впервые запустил для фермеров посевной калькулятор.

Государственный семенной фонд при Минсельхозе по рекомендации Научно-исследовательского института сельского хозяйства впервые запустил для фермеров посевной калькулятор .

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Председатель фонда Сархан Сарханов сказал, что основная цель - более детально информировать фермеров о посевных расходах и доходах. Сельскохозяйственные производители смогут самостоятельно определить рентабельность посевных площадей с помощью калькулятора. Любой человек может легко рассчитать объем урожая, затраты на посадку и доходы, которые он получит, введя в калькулятор информацию о районе, сорте семян, а также размере посевной площади.

В настоящее время на калькуляторе можно рассчитать затраты и доходы на посев озимой пшеницы и ячменя. На следующих этапах можно будет через калькулятор рассчитать затраты и доходы на посев овощей и других культур.