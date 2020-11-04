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В Азербайджане запущен первый механизм аграрного страхования

В Азербайджане запущен первый механизм аграрного страхования Механизмы аграрного страхования приведут к увеличению инвестиций в эту отрасль
АПК
4 ноября 2020 г. 13:16
В Азербайджане запущен первый механизм аграрного страхования

Для обеспечения устойчивого развития аграрной сферы важнейшим элементом является механизм агрострахования. С целью создания этого механизма была сформирована законодательная база, приняты соответствующие решения, создан Фонд аграрного страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на мероприятии, посвященном запуску первого в Азербайджане механизма аграрного страхования.

По его словам, Фонд аграрного страхования сформирован на основе принципа государственно-частного сотрудничества: "Отрадно, что система аграрного страхования в Азербайджане сформирована при поддержке турецкой организации TARSİM (система страхования сельского хозяйства). Одним из самых успешных в мире механизмов аграрного страхования является именно турецкая модель".

Министр отметил, что посредством аграрного страхования фермеры смогут застраховать сельскохозяйственных животных, посевные площади и растениеводческую продукцию, а также аквакультуру от рисков на льготных условиях: "В системе аграрного страхования государство оказывает предпринимателям большую поддержку. Так, 50 процентов страховых взносов будет возмещено государством, а оставшуюся сумму фермеры частично будут выплачивать страховому фонду. Служба независимых страховых экспертов для оценки страховых рисков будет финансироваться государством. Сегодня механизм аграрного страхования является очередным проявлением поддержки аграрной сферы государством. Считаем, что в результате этой поддержки благосостояние фермеров улучшится. Механизмы аграрного страхования приведут к увеличению инвестиций в эту отрасль".

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