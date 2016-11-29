В Азербайджане запретили предлагать иной товар в качестве подарка при покупке табака и табачных изделий

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден и утвержден законопроект о внесении поправок в закон "О табаке и табачных изделиях". Как сообщает Report, поправка предусматривает введение ограничения на методы стимулирования продаж табачных изделий.

Согласно поправке в закон "О табаке и табачных изделиях", запрещено предлагать иной товар в качестве подарка при покупке табака и табачных изделий. В то же время запрещается реклама табака и табачных изделий, оборудования, в том числе курительных трубок, кальянов, электронных сигарет, сигаретной бумаги, зажигалок.

Согласно другой поправке, лица, занимающиеся производством и реализацией табачных изделий не могут быть спонсорами в соответствии со ст. 13.4 и 28 закона "О рекламе".

Отметим, что в настоящее время производители табачной продукции могут беспрепятственно использовать названия своих фирм при спонсировании и рекламе социальных, культурных и образовательных мероприятий без рекламы табака и табачных изделий.

Внесение поправок осуществляется с целью приведения закона в соответствие с законом "О рекламе".