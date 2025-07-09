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В Азербайджане заготовлено 186 тонн влажных коконов шелкопряда

В Азербайджане заготовлено 186 тонн влажных коконов шелкопряда В Азербайджане заготовлено 186 тонн влажных коконов шелкопряда
АПК
9 июля 2025 г. 10:20
В Азербайджане заготовлено 186 тонн влажных коконов шелкопряда

В этом году поставки влажных коконов осуществляются в 40 районах Азербайджана, на 8 июля в пункты снабжения доставлено 186,6 тонн влажных коконов.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, в этом году, как и в предыдущие годы, больше всего влажных коконов по республике поставлено в Зардабском районе - 32,282 тонны.

Высокая урожайность в 2025 году также отмечена в Загатальском, Балакянском и Агджабединском районах. На сегодняшний день в Загатале заготовлено 19,147 тонны влажных коконов, в Балакяне – 17,514 тонны, в Агджабеди – 17,141 тонны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda tədarük məntəqələrinə 186 tondan çox yaş barama təhvil verilib

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