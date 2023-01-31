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В Азербайджане за последний год к тренингам привлечены 7 тыс. фермеров

В Азербайджане за последний год к тренингам привлечены 7 тыс. фермеров В 2022 году в Азербайджане прошло 487 тренингов, в которых приняли участие 7 тыс. фермеров.
АПК
31 января 2023 г. 11:41
В Азербайджане за последний год к тренингам привлечены 7 тыс. фермеров

В 2022 году в Азербайджане прошло 487 тренингов, в которых приняли участие 7 тыс. фермеров.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Агентства аграрных услуг Анар Азимов сказал в ходе национального форума по аграрным консультациям.

По его словам, информирование фермеров, повышение их знаний и навыков привело к производству более качественной продукции.

"Будущее информационно-консультационных услуг зависит от того, как они реагируют на глобальные вызовы. Все стороны, оказывающие информационно-консультационные услуги должны быть ориентированы на решение проблем", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il 7 min fermer təlimə cəlb olunub

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