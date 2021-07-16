О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане вывели новый сорт винограда

В Азербайджане вывели новый сорт винограда Научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия Министерства сельского хозяйства Азербайджана вывел новый сорт винограда.
АПК
16 июля 2021 г. 16:38
В Азербайджане вывели новый сорт винограда

Научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия Министерства сельского хозяйства Азербайджана вывел новый сорт винограда.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, Агентство аграрных услуг зарегистрировало сорт винограда под названием "Гянджеви".

Новый сорт получен в результате гибридизации ценного азербайджанского столового сорта винограда "Аг шаны" и технического сорта "Баянширя".

"Гянджеви" является универсальным сортом, пригодными для использования как в свежем виде, так и для переработки. Плоды полностью созревают в конце сентября. Относится к группе позднеспелых сортов.

Помимо использования в свежем виде, виноград пригоден для производства различных видов белых вин, виноградного сока и для сушки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda yeni üzüm növü yaradılıb

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
14 июля 2021 г. 13:14
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi