В Азербайджане вывели новый сорт винограда

Научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия Министерства сельского хозяйства Азербайджана вывел новый сорт винограда.

Научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия Министерства сельского хозяйства Азербайджана вывел новый сорт винограда.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, Агентство аграрных услуг зарегистрировало сорт винограда под названием "Гянджеви".

Новый сорт получен в результате гибридизации ценного азербайджанского столового сорта винограда "Аг шаны" и технического сорта "Баянширя".

"Гянджеви" является универсальным сортом, пригодными для использования как в свежем виде, так и для переработки. Плоды полностью созревают в конце сентября. Относится к группе позднеспелых сортов.

Помимо использования в свежем виде, виноград пригоден для производства различных видов белых вин, виноградного сока и для сушки.