В Азербайджане выведены новые сорта картофеля и помидоров

Научно-исследовательский институт овощеводства Министерства сельского хозяйства вывел новые сорта картофеля и томатов.

Научно-исследовательский институт овощеводства Министерства сельского хозяйства вывел новые сорта картофеля и томатов.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления Института Эльмар Аллахвердиев.

По его словам, в настоящее время ведется работа по выведению новых сортов в условиях открытого грунта и теплицы: “В основном идет работа по выведению сортов томатов и огурцов. Также выводятся новые сорта брокколи, цветной капусты, других сортов капусты и картофеля. Что касается картофелеводства, то в 2022 году уже официально выданы патенты на 4 новых сорта".

Э. Аллахвердиев отметил, что в 2023 году будут выданы патенты еще на три сорта картофеля, а в 2024 году - на два: "Сорта, зарегистрированные в прошлом году, высокого качества. В то время как обычные сорта дают 7-8 тонн, максимум 9 тонн урожая, новые сорта дают урожай 27-28 тонн. Семена этих сортов будут продаваться фермерам на льготных условиях, и их презентация уже проведена в разных регионах”.

Э.Аллахвердиев сказал, что 10 новых сортов томатов, созданных учеными-селекционерами института и предназначенных для выращивания в тепличных условиях, также были представлены к государственной регистрации: “Среди них сорта томатов типа “cherry”, "биф", "гроздь", "коктейль", "розовый".