В Азербайджане выросло производство цемента

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года объем продукции, производимой в сфере промышленности строительных материалов, увеличился на 17,6%, достигнув 172,5 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за первые 5 месяцев в стране произведено 1 196,3 млн. тонн цемента, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 7,7%.

За отчетный период в стране производство строительного гипса в годовом исчислении выросло на 3,4%, достигнув 77,2 тыс. тонн, обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них - в 3,5 раз, достигнув 5 103,5 тонн. За этот период производство асфальта, бетонной смеси для кладки и строительного кирпича сократилось. Производство асфальта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 31% и составило 94,8 тыс. тонн, бетонных строительных конструкций - на 51,4% и составило 6,8 тыс. куб. метров, а строительного кирпича - на 6,8% и составило 96 тыс. куб. метров.

Отметим, что за январь-мая текущего года объем произведенных в промышленности товаров и оказанных услуг вырос на 3,7 % и составил 1 0840,7 млн. манатов. В ненефтяном секторе промышленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост в 12,4 %, в нефтяном - в 1,4%.