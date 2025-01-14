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В Азербайджане выплаты в рамках аграрного страхования в 2024 году выросли почти в 1,5 раза

В Азербайджане выплаты в рамках аграрного страхования в 2024 году выросли почти в 1,5 раза 10:59
АПК
14 января 2025 г. 11:34
В Азербайджане выплаты в рамках аграрного страхования в 2024 году выросли почти в 1,5 раза

Фонд аграрного страхования осуществил в 2024 году страховые выплаты на общую сумму 6,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя правления фонда Ляман Алиева-Мамишова.

По ее словам, это на 45,5% больше, чем в 2023 году.

Она отметила, что существенный рост выплат объясняется ростом числа страховых случаев, вызванных в том числе и изменением климата. "За первые 10 дней текущего года фондом осуществлены страховые выплаты на сумму около 500 тыс. манатов", - сказала зампред.

Она также отметила, что количество страховых договоров, заключенных в 2024 году, выросло на 11%, количество фермеров, вовлеченных в систему страхования - на 38%, что показывает о росте интереса фермеров к агрострахованию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sığorta ödənişləri 46 %-ə yaxın artıb

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