В Азербайджане выделят 1 млн манатов на проект по пчеловодству

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с министерством сельского хозяйства Азербайджана приступят к реализации проекта "Сертификация экологически чистой продукции пчеловодства" в Баку.

Об этом сообщил Report президент Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

Глава ассоциации подчеркнул, что стоимость проекта оценивается примерно в миллион манатов, и он будет финансироваться ФАО.

"Министерство сельского хозяйства участвует в качестве партнера в проекте. На начальном этапе будет проводиться работа по просвещению пчеловодов, им будет предоставлена информация об экологической сертификации", - сказал Хасратов.