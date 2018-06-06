 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане выделят 1 млн манатов на проект по пчеловодству

    Пчеловоды будут проинформированы об экологической сертификации

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с министерством сельского хозяйства Азербайджана приступят к реализации проекта "Сертификация экологически чистой продукции пчеловодства" в Баку.

    Об этом сообщил Report президент Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

    Глава ассоциации подчеркнул, что стоимость проекта оценивается примерно в миллион манатов, и он будет финансироваться ФАО.

    "Министерство сельского хозяйства участвует в качестве партнера в проекте. На начальном этапе будет проводиться работа по просвещению пчеловодов, им будет предоставлена информация об экологической сертификации", - сказал Хасратов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi