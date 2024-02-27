В Азербайджане выделен льготный кредит на проект развития молочного животноводства

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана выделил частному предпринимателю Бахрузу Мустафе льготный кредит в размере 200 тыс. манатов на проект развития молочного животноводства, который будет реализован в Гёйгёльском район

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана выделил частному предпринимателю Бахрузу Мустафе льготный кредит в размере 200 тыс. манатов на проект развития молочного животноводства, который будет реализован в Гёйгёльском районе.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"Интерес представителей бизнеса к этой отрасли важен с точки зрения обеспечения занятости населения в регионах и восстановления традиционных сельскохозяйственных площадей", - написал министр.