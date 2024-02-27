О нас

В Азербайджане выделен льготный кредит на проект развития молочного животноводства

В Азербайджане выделен льготный кредит на проект развития молочного животноводства Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана выделил частному предпринимателю Бахрузу Мустафе льготный кредит в размере 200 тыс. манатов на проект развития молочного животноводства, который будет реализован в Гёйгёльском район
АПК
27 февраля 2024 г. 16:36
В Азербайджане выделен льготный кредит на проект развития молочного животноводства

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана выделил частному предпринимателю Бахрузу Мустафе льготный кредит в размере 200 тыс. манатов на проект развития молочного животноводства, который будет реализован в Гёйгёльском районе.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"Интерес представителей бизнеса к этой отрасли важен с точки зрения обеспечения занятости населения в регионах и восстановления традиционных сельскохозяйственных площадей", - написал министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Preferential loan allocated for dairy farming project in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda südlük istiqamətli heyvandarlığın inkişafı layihəsinə güzəştli kredit ayrılıb

Самое важное

Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi